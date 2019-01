Droga, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nei guai un uomo di Galatone

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, ricettazione. Questi i reati contestati a Giovanni Terragno, 58enne di Galatone.

I carabinieri della locale stazione, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato nella disponibilità dell’uomo 10,2 grammi di cocaina, suddivisa in 11 involucri già confezionati; 280 grammi di marijuana, suddivisa in 17 involucri già confezionati; 110 grammi di hashish, suddivisa in 30 involucri; materiale vario per il confezionamento e 335 euro in banconote vario taglio.

Nel corso della stessa attività, all’interno dell’ abitazione è stata trovata una pistola cal. 38 special il cui furto è stato denunciato presso la stazione carabinieri di Vernole nell’aprile 2015, nonché 59 cartucce cal.38.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, ultimate formalità di rito, tradotto è stato condotto presso il carcere di Lecce.