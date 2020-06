Nel blitz in casa spuntano quasi 200 grammi di droga, arrestato 21enne di Galatone

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». È questa l’accusa che i Carabinieri hanno contestato a Dario Potenza, 21enne residente a Galatone. E di droga il giovane – arrestato in flagranza di reato nel cuore della notte – ne aveva tanta, quasi 200 grammi tra cocaina e marijuana.

La perquisizione

I guai per il 21enne sono cominciati quando i Carabinieri del N.o.r della Compagnia di Casarano e i militari della tenenza di Copertino – impegnati in un servizio finalizzato a ‘combattere’ il fenomeno dello spaccio di stupefacenti – hanno effettuato una perquisizione domiciliare. E il blitz, scattato quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.00 ha riservato diverse sorprese. Sono spuntati fuori, infatti, 155,5 grammi di cocaina, nascosta all’interno di un barattolo plastica. Più altri 32,2 grammi della stessa sostanza stupefacente, già suddivisa in 3 involucri di cellophane. Pellicola che conteneva anche un altro grammo.

Non solo cocaina. Gli uomini in divisa hanno trovato 3,5 grammi di marijuana, contenuta in una bustina. Più 1,6 grammi della stessa sostanza, misurata sempre in una bustina di cellophane. Tutto sottoposto a sequestro insieme a 170 euro in contanti. Banconote di vario taglio che, secondo i militari, potrebbero essere il provento dell’attività di spaccio. E ancora due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento della sostanza.

Per il giovane, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dagli uomini del nor.

Non è stato il solo a finire nei guai. Nello stesso servizio è stato segnalato alla Prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti un 21enne. Durante la perquisizione personale e dell’auto è stato trovato possesso di una bustina contenente 1 grammo di sostanza stupefacente. Marijuana, per la precisione.