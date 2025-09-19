Un gesto di speranza al “Vito Fazzi, due donazioni multiorgano nell’ospedale leccese

Nei giorni scorsi, l’ospedale Vito Fazzi di Lecce è stato teatro di un eccezionale atto di generosità: due donazioni multiorgano nel giro di pochi giorni. Questi gesti, hanno offerto una nuova possibilità di vita a diverse persone in attesa di trapianto.

La prima donazione ha coinvolto un uomo di 77 anni, che aveva espresso in vita il suo consenso. Grazie alla sua decisione, è stato possibile prelevare e donare fegato, reni e cornee, organi e tessuti vitali che ora potranno dare speranza ad altri.

Pochi giorni dopo, un secondo donatore, un uomo di 57 anni, ha compiuto un gesto altrettanto straordinario, donando cuore, fegato, reni e cornee.

Queste delicate e complesse operazioni sono state realizzate grazie al lavoro di un’intera squadra. Il successo degli interventi è il risultato della sinergia tra diversi professionisti: il Reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto da Giuseppe Pulito, gli operatori del Gruppo operatorio e i medici di diverse discipline. Un ruolo importante è stato svolto anche dalla Direzione medica del Vito Fazzi, coordinato da Donatella Mastria..

La Direzione strategica dell’ospedale Vito Fazzi ha espresso la propria gratitudine a tutti i sanitari coinvolti per il loro impegno e la loro professionalità, riconoscendo il valore inestimabile di queste operazioni. Allo stesso tempo, ha rivolto un pensiero di profondo cordoglio e ringraziamento alle famiglie dei donatori, che in un momento di grande dolore hanno saputo compiere una scelta di vita per gli altri.