Furti, truffa dello specchietto e rave party illegali. Scattano 17 fogli di via obbligatori

Nell’ambito di una intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati, il Questore di Lecce, Andrea Valentino, ha emesso recentemente un significativo numero di misure di prevenzione a carico di una serie di persone considerate socialmente pericolosi.

Nelle ultime settimane sono stati infatti irrogati 17 provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di chi, proveniente da altri centri, è stato sorpreso a commettere reati nei comuni della provincia di Lecce.

I provvedimenti

nello specifico i provvedimenti sono stati indirizzati nei confronti di: una banda di 4 cittadini foggiani specializzati in furti presso esercizi commerciali; un ladro d’auto; due cittadini lituani ladri di appartamento; tre siciliani dediti alle cosiddette truffe dello specchietto ai danni di automobilisti anziani; una persona trovata in possesso di una cospicua somma di denaro provento di attività di spaccio di sostanze stupefacenti; un autore di reati contro la persona; quattro tarantini e un brindisino, tutti con svariati precedenti anche per reati inerenti le sostanze stupefacenti che, in piena emergenza epidemiologica, avevano organizzato un rave party, invadendo abusivamente un terreno agricolo privato attiguo all’aeroporto Lecce-Lepore, a cui avevano preso parte un centinaio di persone.

Avviso orale per 10 persone

Sono stati inoltre emessi, nei confronti di altri 10 residenti in provincia, altrettanti provvedimenti di avviso orale, con i quali sono stati ammoniti dal Questore a tenere una condotta conforme alla legge, pena la possibilità di essere poi proposti al Tribunale, per l’applicazione di misure di prevenzione personale più stringenti.