Esplosione alle prime luci dell’alba a Martano, lievi danni per una masseria in ristrutturazione

Un boato nel silenzio delle prime luci dell’alba. È stato questo l’inizio della giornata per una masseria a Martano dove proprio stamattina si è verificato un’esplosione che ha danneggiato la finestra dell’edificio. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto come non è chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio o di una semplice bravata.

L’edificio, che si trova all’ingresso del comune salentino è attualmente in fase di ristrutturazione. L’esplosione potrebbe essere stata causata da una bomba-carta o semplicemente da un botto di grosse dimensioni tipico del del periodo festivo, magari, rimasto inesploso. Dalle prime informazioni non sembrerebbero esserci danni significativi alla masseria.

Solo le indagini potranno chiarire l’accaduto. Non è ancora dato sapere se l’esplosione possa rappresentare un avvertimento al proprietario, un noto imprenditore della Grecìa salentina, anche titolare di un autosalone. Al momento, dunque, non si esclude nessuna pista e si cercano eventuali testimonianze catturate dalle videocamere di sorveglianza che sapranno fare chiarezza sull’accaduto e restituire la necessaria serenità alla cittadinanza.