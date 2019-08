Espulsi tre cittadini stranieri, tutti con precedenti alle spalle

Per tre cittadini stranieri è arrivato il momento di tornare nella loro terra d’origine. Tutti con alle spalle precedenti penali, gli stranieri sono stati accompagnati ai Centri per i Rimpatri dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce. Da lì, saranno espulsi.

Si tratta di un 40enne senegalese, noto per reati amministrativi, che aveva già “ignorato” un decreto di espulsione. Dopo gli accertamenti sulla sua posizione, lo straniero è stato raggiunto da un provvedimento del Prefetto che ne ha disposto l’allontanamento dal territorio nazionale e da un provvedimento del Questore che ha disposto l’accompagnamento coatto presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (in provincia di Potenza).

Un 36enne nigeriano, invece, è stato rintracciato da una pattuglia delle Volanti, a seguito di controllo delle schede alloggiati, pervenute presso la sala operativa. Dal contestuale approfondimento della situazione amministrativa dello straniero, è emerso che il 36enne aveva ‘collezionato’, in passato, diversi precedenti penali. Non solo, pare non avesse anche il titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Pertanto, previo nulla osta del magistrato, anche questo straniero è stato colpito da provvedimento del Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta che ne ha disposto l’espulsione dall’Italia e da provvedimento del Questore, Andrea Valentino che ha disposto l’accompagnamento coatto presso il C.P.R. di Potenza dove permarrà per il tempo strettamente utile a reperire i documenti necessari per far rientro al proprio paese di origine, come da normativa vigente.

Una 47enne ghanese, scarcerata per fine pena dalla locale Casa Circondariale, con diversi precedenti penali a proprio carico, anche per spaccio di sostanze stupefacenti, è stata accompagnata presso il Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma) in attesa del rimpatrio nel proprio paese d’origine.