Irregolare occupa abusivamente un appartamento. Espulso cittadino nigeriano

Occupava abusivamente un appartamento e, all’esito del controllo la scoperta. Si trovava in stato di irregolarità sul territorio nazionale e per questo per lui è scattato il provvedimento di espulsione.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Otranto hanno accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Potenza un cittadino nigeriano di 31 anni, in quanto aveva occupato abusivamente un appartamento rientrante nel sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria di Ortelle.

A seguito di tale occupazione, gli agenti idruntini hanno condotto presso i propri uffici il cittadino straniero e, al termine di un ulteriore controllo, questi è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Dopo la notifica del provvedimento di espulsione il 31enne extracomunitario è stato accompagnato presso il centro di permanenza temporanea di Potenza, da dove, a breve, sarà imbarcato su un volo che lo farà tornare nel Paese di origine.