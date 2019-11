Fermo in una zona nota per lo spaccio, in auto spunta la droga: gambiano denunciato e poi espulso

Quell’auto parcheggiata in una zona nota per essere una delle piazze dello spaccio della città di Gallipoli ha ‘insospettito’ agli agenti della “Squadra Volanti” del locale Commissariato che hanno deciso di fermare e controllare i due giovani a bordo. Uno, in particolare, ha attirato l’attenzione degli uomini in divisa per il suo atteggiamento in qualche modo ‘insofferente’. Che motivo aveva di essere tanto nervoso? Una domanda che ha trovato risposta poco dopo, quando i poliziotti hanno deciso di vederci chiaro.

Durante la perquisizione personale è emerso quanto sospettato: addosso al giovane – un 27enne del Gambia e con precedenti di polizia per reati connessi agli stupefacenti – sono stati trovati circa 3 grammi di cocaina, oltre 4 grammi di hashish, circa 8 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi confezionate con cellophane trasparente pronte per il commercio. E se non bastasse anche 130 euro in contanti.

Denunciato per droga, poi espulso

Il resto è venuto fuori durante gli accertamenti svolti dal personale della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce che hanno permesso di scoprire che lo straniero, senza fissa dimora in Italia e senza alcuna attività lavorativa, era privo di documenti di riconoscimento e con permesso di soggiorno scaduto nel 2016 e mai rinnovato e con una precedente istanza di riconoscimento di protezione internazionale presentata nel 2014, rigettata nello stesso anno dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, avverso la quale lo straniero avevo anche proposto ricorso al Tribunale di Bari che nel 2016 lo ha respinto.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento di allontanamento emesso dal Questore della Provincia di Lecce.