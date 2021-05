Trepuzzi, genitori costretti a consegnare continuamente denaro al figlio. Arrestato un 29enne

Non si tratta di un singolo episodio di rapina ed estorsione quello che ha visto protagonista un giovane di Trepuzzi. Nelle scorse ore, infatti, i Carabinieri della stazione locale hanno tratto in arresto un 29enne per rapina ed estorsione nei confronti dei genitori.

I militari, infatti, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce. Sono numerosi gli indizi che confermano i reati del giovane. Si tratta di rapina ed estorsione continuata, anche con violenza, nei confronti dei genitori costretti a consegnare somme di denaro al figlio.

Il giovane è stato arrestato ed accompagnato presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari come disposto dall’Ag.