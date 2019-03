Collaudo macchinari e finanziamento poliambulatori, ex Direttore della Asl Melli ascoltata in Procura

Continuano le indagini della Procura sull’utilizzo da parte dell’Asl, dei finanziamenti della Comunità Europea.

L’inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Alessandro Prontera. Nella giornata di venerdì, è stata sentita come persona informata sui fatti, per oltre quattro ore, l’ex Direttore Generale dell’Asl Lecce Silvana Melli. In particolare, l’ascolto si sarebbe focalizzato sui risultati emersi dalla relazione della Commissione Legalità (nominata dalla stessa Melli), L’organismo composto da quattro tecnici tra cui l’ingegnere Luigina Quarta, avrebbe evidenziato alcune anomalie.

Le indagini in particolare, intendono far luce sul collaudo di macchinari medici all’avanguardia nell’Opedale “Vito Fazzi”, grazie ai fondi Fers (programmazione 2007-2013) della Comunità Europea. Nello specifico, gli accertamenti si stanno soffermando sull’utilizzo delle risonanze magnetiche nei reparti di Oncologia e Neurologia.

Nell’inchiesta è confluita anche la vicenda dei finanziamenti di vari poliambulatori tra cui quello di Martano. Riguardo quest’ultimo, nei mesi scorsi sono stati già iscritti nel registro degli indagati due nominativi.

Le audizioni disposte dalla Procura continueranno nei prossimi giorni. Inoltre, gli uomini della Guardia di Finanza hanno già acquistato nel corso di vari sopralluoghi, una corposa documentazione.