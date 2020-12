Esce dall’Ospedale, ma non ricorda la strada per tornare a casa: 28enne algerino aiutato dai Carabinieri

Qualcuno deve averlo notato mentre vagava per strada, chiedendo aiuto ai passanti e deve averlo segnalato al 112. Dalla centrale operativa di Lecce è scattata la macchina dei soccorsi che ha permesso ad una pattuglia della Compagnia di Campi Salentina di rintracciare il cittadino in difficoltà, un 28enne algerino, residente a Galatone, ma di fatto domiciliato a Nardò. Era stato appena dimesso dall’Ospedale San Giuseppe di Copertino, ma non ricordava la strada per tornare a casa. Per questo, aveva provato a fermare i passanti incrociati per caso.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 19.15, quando gli uomini in divisa lo hanno trovato, scoprendo la sua storia. Una storia terminata con un lieto fine. Il giovane non era in grado di raggiungere la sua abitazione, così sul posto è stato richiesto l’intervento dei volontari della Croce Rossa della sede di Leverano che, insieme al personale sanitario, hanno riaccompagnato l’extracomunitario a casa, dopo averlo rassicurato e rifocillato.