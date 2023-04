Favo di grosse dimensioni nel centro di Lecce. Api messe in salvo dai Vigili del Fuoco

Sono dovuti intervenire nel pomeriggio i Vigili del Fuoco in Via Trinchese a Lecce per il recupero di un favo di api di grosse dimensioni.



Erano le 18.30 circa quando una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Lecce, con l’ausilio di un autoscale, è dovuta intervenire nel centro di Lecce per recuperare un enorme favo e mettere in salvo le api. Una volta recuperate, le api sono state affidate all’apicoltore per il trasferimento nelle arnie facendo attenzione a rispettare la procedura per una corrretta e non pericolosa sciamatura.

‘È bene ricordare – scrivono nella nota stampa i Caschi Rossi – che le api, oltre ad essere insetti organizzati in maniera perfetta, sono al contempo una risorsa fondamentale per l’intero ecosistema che ci ospita’.