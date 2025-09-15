Colpi di arma da fuoco nella notte a Ruffano, ferito un 17enne

Il giovane è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Tricase, dove è stato sottoposto a un’operazione. Non è in pericolo di vita

È mistero su quanto avvenuto nella nottata appena trascorsa a Ruffano, dove, un giovane di appena 17 anni, è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco.

Il tutto è accaduto nei pressi di un bar in Viale Asia, intorno all’una di notte, quando tra un gruppo di persone è scaturita una discussione, improvvisamente è spuntata un’autovettura dalla quale sono stati esplosi alcuni spari, che hanno colpito il ragazzo – che aveva cercato di ripararsi dietro a un’auto – all’altezza dell’addome.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco al 17enne, per poi trasportarlo d’urgenza presso l’ospedale di Tricase, dove è stato operato d’urgenza. La vittima non si trova in pericolo di vita.

sul luogo dei fatti anche i Carabinieri della Stazione locale e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casarano che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini.

Al momento sono al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi che hanno portato alla sparatoria, tra cui anche quella di dissidi di natura calcistica.

