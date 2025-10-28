Agguato a colpi di fucile a Gallipoli, ferito 45enne

Momenti di vero e proprio terrore si sono vissuti nella serata di ieri a Gallipoli, precisamente in via Carlo Massa, a causa di un agguato a colpi d’arma da fuoco. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito, colpito proiettili sparati con un fucile calibro 22.

Secondo le prime ricostruzioni ancora al vaglio degli inquirenti, l’attentato sarebbe avvenuto intorno alle 19.30. L’uomo sarebbe stato bersaglio di almeno quattro o cinque colpi esplosi da due persone. La vittima è stata raggiunta da un proiettile alla spalla, ma fortunatamente è riuscita a sottrarsi all’aggressione.

Nonostante la ferita, il 45enne è riuscito a raggiungere autonomamente l’ospedale di Gallipoli per le prime cure. Successivamente, in considerazione della natura della lesione, è stato trasferito presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sono monitorate, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

A dare l’allarme è stata la madre della vittima, che, affacciata alla finestra di casa in via Carlo Massa, ha assistito alla scena: il figlio che giungeva correndo, inseguito dai due aggressori.

Immediato l’intervento sul posto degli agenti del Commissariato locale. La Polizia ha avviato immediatamente le investigazioni per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e, soprattutto, risalire all’identità dei due assalitori.

Al momento, il movente dell’attentato resta sconosciuto. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.