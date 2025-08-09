Si ferisce dopo il tuffo nel mare, turista 25enne tratto in salvo dalla Guardia Costiera

Una mattinata di paura a Porto Selvaggio, nel comune di Nardò, si è conclusa con un sospiro di sollievo grazie al tempestivo intervento del personale Sar (Search and Rescue) della Guardia Costiera di Gallipoli. Un turista di 25 anni è stato soccorso dopo essersi ferito in seguito a un tuffo in mare.

La segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera. Immediatamente, è stato mobilitato il battello GC B124, che si è diretto verso la scogliera di Porto Selvaggio. All’arrivo, i militari hanno trovato il giovane già supportato da alcuni bagnanti che, con grande prontezza, lo avevano aiutato a rimanere a galla, scongiurando il peggio.

Mentre l’equipaggio del battello si preparava a recuperare il ferito, è giunto via terra anche il personale del Servizio 118, che ha provveduto a stabilizzare il ragazzo infortunato. Grazie a questa sinergia, il giovane è stato imbarcato in sicurezza sul battello e trasportato rapidamente al porto di Santa Caterina. Qui, ad attenderlo c’era l’ambulanza, pronta a prestare le cure mediche necessarie.