Accesa la Focara di Monteroni, ma dai vandali. La Sindaca “uno sfregio alla comunità”

“Cari concittadini, è con profonda indignazione e amarezza che vi comunichiamo un gesto inaccettabile: questa notte un gruppo di vandali ha acceso la nostra amata Focara senza alcuna autorizzazione, distruggendo così uno dei simboli più profondi della tradizione di Monteroni”. Con queste parole, cariche di amarezza e deluzione, la prima cittadina Mariolina Pizzuto ha informato la comunità dell’accaduto, Wun atto di sfregio contro tutta la comunità, contro il lavoro di chi con dedizione ha collaborato per settimane, e contro un simbolo di unione, fede e identità che appartiene a ciascuno di noi” si legge nel post pubblicato dalla Sindaca sui social.

Nonostante la provocazione, la delusione e l’amarezza, Mariolina Pizzuto invita tutti a guardare avanti. La processione di Sant’Antonio Abate si svolgerà regolarmente, come previsto dal programma. Nel lungo post, la Sindaca ha voluto ringraziare anche il Comitato organizzatore, che con impegno, sacrificio e dedizione ha lavorato per regalare alla comunità una festa meravigliosa. “Il loro contributo, scrive, rimane un simbolo di resilienza e amore per Monteroni”.

Il post si conclude con un invito: “Non permetteremo che simili atti ci facciano perdere la forza di credere nei valori della nostra comunità. Monteroni non si piega davanti alla mancanza di rispetto. Chiediamo a tutti di unirsi a noi nel condannare fermamente questo gesto e nel vivere con fede e partecipazione i momenti che restano della nostra amata festa”