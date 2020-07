Coronavirus, focolaio leccese tenuto a bada. Oggi 3 nuovi casi

Il focolaio scoppiato in provincia di Lecce non deve creare paure ingiustificate. Come ha dichiarato il direttore generale della Asl di Lecce, commentando i 7 casi di Coronavirus registrati nel bollettino epidemiologico di ieri, quattro sono di “importazione”, si tratta di cittadini non italiani giunti in Salento da paesi esteri.

I restanti tre tamponi risultati positivi, erano di persone già in isolamento perché legate in qualche modo al Cardiologo di Serrano. La situazione, quindi, è sotto controllo anche se il lavoro dei dipartimenti di promozione non è ancora finito per rintracciare tutti contatti e spezzare la catena.

La conferma giunge anche dai dati di oggi. Nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del direttore Vito Montinaro, su 2.441 tamponi eseguiti, infatti, solo 3 sono risulti positivi al covi19. Tutti casi localizzati in Salento.

Fortunatamente, poi, il dato sui decessi resta invariato per il terzo giorno di fila, con un totale che recita 551. Singolo, invece, il caso di guarigione nelle ultime 24h con il totale che sale a quota 3.964.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi sale a quota 94 (+2 da ieri): di questi 17 sono in stato di ricovero, nessuno in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dal’’inizio dell’emergenza, è di 4.609, così suddivisi: