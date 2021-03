Covid-19, scoppia un focolaio in una rssa di Trepuzzi ma situazione sotto controllo

Non è bastato il vaccino a fermare l’avanzata del virus all’interno di una rssa di Trepuzzi che proprio nelle scorse ore ha registrato l’insorgenza di un focolaio. Al momento sarebbero 14 le persone risultate positive al test per Covid-19 ma la situazione non sembrerebbe preoccupante.

Risale al mese scorso la seconda dose di vaccino Pfizer somministrata agli oltre 40 ospiti della struttura del comune salentino e ai 30 operatori che lavorano a stretto contatto con gli anziani. Ma tanto non è bastato a scongiurare il pericolo di un nuovo focolaio, non il primo in Salento nelle rssa che nello scorso anno sono stato teatro di vere e proprie tragedie.

Come detto, per il momento la situazione non sembrerebbe preoccupante: non si sono registrati casi gravi tra i positivi, complice sicuramente anche il vaccino che dovrebbe proteggere dagli effetti più devastanti del Covid-19. Per ora, infatti, tutti i positivi non hanno evidenziato alcun sintomo degno di nota.