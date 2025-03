Tenta di introdursi nuovamente all’interno del “Fazzi”, per un 46enne di Taranto scatta il Foglio di Via

Aveva nuovamente cercato di introdursi all’interno dell’Ospedale ma la Polizia di Stato lo ha fermato e denunciato

L’episodio è l’ultimo di una serie di azioni che hanno visto l’uomo protagonista di furti e comportamenti molesti all’interno della struttura ospedaliera.

21 febbraio scorso, il parroco dell’Ospedale ha sporto denuncia per il furto di circa 100 euro dalla cassetta delle offerte della cappella, il giorno successivo, però il 46enne di Taranto viene fermato e denunciato per il furto e altri due furti avvenuti nella cappella dell’ospedale, nei giorni successivo, l”uomo aveva il parroco dell’ospedale, infine, il 9 marzo scorso, la Polizia, durante un controllo, lo ha sorpreso mentre tentava di entrare nell’ospedale con un martelletto rompivetro e lo denuncia per porto di oggetti atti a offendere.

A seguito di questi eventi, il Questore Vincenzo Massimo Modeo, ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Lecce per 3 anni.