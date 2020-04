Follia in serata: fermati dai Carabinieri, li aggrediscono. Due ai domiciliari

Serata di Pasquetta decisamente turbolenta per due Carabinieri della caserma di Neviano. Ieri sera, infatti, intorno alle ore 21, i militari si trovavano impegnati nella consueta attività di controllo delle strade, finalizzata al contenimento del coronavirus.

Proprio mentre battevano il loro territorio, i Carabinieri hanno proceduto a fermare due uomini che però, di tutta risposta, si sono rifiutati di farsi identificare, passando anche alle mani. Dopo alcuni istanti di colluttazione, i due militari sono riusciti a immobilizzare i due, identificati poi in Mauro Tomaselli (classe ’78) e Amerigo Zizzari (’73).

Il controllo si è naturalmente esteso anche all’automobile dove i due si trovavano e qui gli operatori hanno rinvenuto un bastone in legno 80 centimetri e un coltello con lama di 8 cm. Il Brig. Capo Greco e App. Sc. Q.S. Giuranna, alla fine del servizio, si sono recati al Pronto Soccorso di Gallipoli, dove sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili rispettivamente in giorni 5 per trauma facciale e ipertensione arteriosa e 7 per disturbo adattamento per ansia.

I soggetti arrestati, entrambi negativi al Covid-19, dopo formalità rito, sono stati sottoposti al regime di detenzione domiciliare.