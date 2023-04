Nessun impedimento alla realizzazione del forno crematorio a Caprarica

Sottolineata con forza dai difensori del Comune di Caprarica (Avv.ti Fabio Patarnello e Danilo D’Arpa) l’inammissibilità dell’intervento del Comitato No Forno Crematorio di Caprarica di Lecce. Il Comune di Caprarica di Lecce potrà, quindi, proseguire con il proprio iter finalizzato alla realizzazione dell’impianto crematorio.

Il Sindaco Paolo Greco in una nota dichiara “piena soddisfazione per il risultato raggiunto ed un ringraziamento agli Avvocati Patarnello e D’Arpa che sono stati di grande supporto per questo delicato passaggio della procedura. Si è finalmente posto un freno all’esagerazione dell’ennesimo no a qualcosa, che è pretestuoso e dilatorio, oltre che un costo per il Comune che finiscono per pagare i cittadini”.

Adesso l’Amministrazione Comunale, proseguendo nella procedura, attenderà il progetto esecutivo con tutti i pareri definitivi delle Autorità preposte (ASL; Arpa, Autorità idrica di Bacino, AQP, …), “rispetto al quale” – aggiunge il Sindaco – “ci si potrà confrontare anche con eventuali esperti, considerando che il Sindaco è Autorità Sanitaria del Paese e, quindi, come previsto dal Consiglio di Stato in relazione al caso di Civitavecchia, potrà apporre ulteriori limitazioni o vincoli che fossero necessari o opportuni”.

“La cittadinanza” conclude Greco “chiede di essere rassicurata e sarà nostra cura e premura farlo, carte alla mano, con dati effettivi. Chi soffia sul fuoco delle paure e specula sulle malattie ha trovato la strada sbarrata!”.