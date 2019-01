In strada con uno sfollagente, in casa la droga e un foglio con i nomi dei clienti: nei guai 30enne

La cocaina che è spuntata fuori durante la perquisizione non è stata l’unica “scoperta” dei Carabinieri del Norm della compagnia di Gallipoli. Insieme alla sostanza stupefacente, al materiale necessario per il confezionamento delle dosi e al provento dell’attività di spaccio, gli uomini in divisa hanno trovato un foglio, dove il presunto pusher aveva appuntato tutti i nomi dei suoi clienti.

Così per Francesco Nazaro, 30enne della Città Bella, è scattato l’arresto, in fragranza di reato, nel giorno di San Silvestro. L’accusa da cui dovrà difendersi è di detenzione fini di spaccio sostanze stupefacenti.

La perquisizione

I guai per l’uomo sono cominciati, come detto, al termine della perquisizione personale e domiciliare, quando gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto, complessivamente, 3,6 grammi di cocaina. La droga era suddivisa in 10 involucri, già confezionati.

Non solo, è spuntata fuori anche la sostanza da taglio e il materiale necessario per confezionamento. E 125 euro in banconote, provento attività spaccio secondo i militari. Completa l’elenco un foglio scritto a mano con i nomi degli assuntori di sostanza stupefacente.

Il 30enne, trovato in possesso di un sfollagente telescopico in metallo è stato deferito anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti sequestro. L’uomo, una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione dove dovrà rimanere ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.