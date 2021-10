Fuga di gas ed esplosione in una veranda di Via De Nicola, tanta paura ma nessun ferito

Potevano essere certamente più gravi le conseguenze dell’esplosione a causa di una fuga di gas che si è registrata nella mattinata di oggi in Via De Nicola a Lecce, quasi alle spalle dei Grandi Magazzini Del Coco. Ancora non sono certe le cause che hanno provocato il grande boato, ma stando alle prime ricostruzioni si è trattato di un’esplosione che ha fatto subito seguito al distacco di gas presso un’abitazione a causa di morosità pregresse.

L’innesco nell’aria resa satura all’interno di una veranda chiusa ha causato un’esplosione fortissima con deflagrazione. Gli infissi della struttura sono volati nel cortile esterno, ma fortunatamente non si sono registrati feriti nè all’interno dell’abitazione nè all’esterno.

Cosa non abbia funzionato è al vaglio degli accertamenti che verranno eseguiti in queste ore. Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciaale di Lecce che hanno messo in sicurezza l’area.