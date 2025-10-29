Sventati due furti in meno di 24 ore a San Cataldo e Veglie

In un periodo di crescente attenzione alla sicurezza sul territorio salentino, la professionalità e il tempestivo intervento delle Guardie Giurate si sono rivelati cruciali nel sventare due tentativi di furto, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro a San Cataldo e Veglie.

Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2025, intorno all’01:42, la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza Velialpol ha ricevuto un segnale di allarme proveniente da un’installazione industriale/commerciale in Via Gaboto a San Cataldo di Lecce. All’arrivo degli agenti, è stata notata una finestra rotta, chiaro segno di effrazione. Tuttavia, grazie all’attivazione dell’impianto di allarme i malviventi sono stati disturbati e costretti alla fuga, abbandonando ogni intento di furto. Immediatamente dopo la messa in sicurezza dell’area, è stata informata la Questura di Lecce, che ha proceduto con i rilievi del caso per avviare le indagini. La proprietà è stata regolarmente avvisata dell’accaduto.

La sera precedente, martedì 28 ottobre 2025, la Centrale Operativa era già stata impegnata per un’altra chiamata, questa volta in un’abitazione privata a Veglie, in Via Don Gnocchi. Giunti sul posto, i vigilantes hanno subito notato che la porta d’ingresso dell’abitazione era stata lasciata aperta. Nonostante il furto sia stato sventato e nulla sia stato rubato, alcune stanze erano state rovistate

In questo caso, è stata allertata l’Arma dei Carabinieri per i rilievi tecnici necessari e per dare seguito alle indagini sull’accaduto. L’intervento coordinato della vigilanza privata a Veglie e delle Forze dell’Ordine ha permesso di limitare i danni al solo scasso.