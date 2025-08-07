Furti nella notte nella zona industriale di Novoli, ladri via con migliaia di euro di vestiti

Tre furti in una sola notte, un bottino di decine di migliaia di euro e una banda di ladri che sembrava sapere esattamente cosa cercare. Questo è ciò che è accaduto nella zona industriale di Novoli, nel Salento, dove tre aziende sono state colpite in rapida successione. Le indagini sono in corso, ma i dettagli che emergono dipingono il quadro di un’azione pianificata e audace.

Il colpo più significativo ha colpito la Emmea Srl, un’azienda specializzata nella produzione di capi di abbigliamento di alta qualità. I ladri hanno puntato direttamente ai magazzini, riuscendo a sottrarre giubbotti. Il valore del bottino è stato stimato intorno ai 50mila euro.

La stessa notte, la banda ha colpito altre due aziende vicine. La ditta Rt, che commercia articoli per fiorai e complementi d’arredo, ha subito il furto di circa 250-300 euro in contanti. Anche la Padel Academy, un’attività nel settore sportivo, è stata visitata dai ladri, che hanno portato via una somma di denaro ancora in fase di quantificazione.

Le forze dell’ordine, e in particolare i carabinieri della stazione di Novoli, sono al lavoro per risolvere il caso. L’azione dei ladri, avvenuta intorno alle 4 del mattino.

Al momento, l’attenzione degli investigatori si concentra sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle aree circostanti, sperando di trovare indizi utili per identificare i responsabili di questi colpi notturni.