Nuovo colpo della “banda della marmotta”, malviventi fanno esplodere bancomat a Veglie

Si è consumato a Veglie un nuovo assalto della “banda della marmotta”.

Nella nottata appena trascorsa, dopo le 3.00, i malviventi hanno preso di mira lo sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese di Via Fratelli Bandiera.

Il metodo? Sempre lo stesso!!! I ladri hanno inserito esplosivo all’interno della fessura e hanno fatto esplodere il bancomat, per poi impossessarsi del denaro e fuggire via, facendo perdere le proprie tracce.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Campi Salentina, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito.

I proventi del furto sono in fase di quantificazione.