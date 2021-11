Sfondano la vetrata con un cestino dei rifiuti, si introducono nel bar e rubano il denaro nel registratore di cassa

È caccia agli autori del furto che, nella nottata appena trascorsa, ha visto preso di mira un esercizio commerciale nel centro di Lecce.

Le lancette dell’orologio avevano appena superato le 02.00, quando, ignoti, in Via Salvatore Grande, dopo aver sradicato dal suolo un cestino dei rifiuti, hanno frantumato la vetrata del bar “Meno Uno Cafè” e dopo essersi introdotti all’interno, hanno svuotato il registratore di cassa, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Non appena è stata colpita la vetrina, è scattato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti gli agenti dell’istituto di vigilanza Ggs La Velialpol, ma dei malviventi non vi era più traccia.

Poco dopo sono arrivati anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotato il locale. Utili alle investigazioni, inoltre, potranno essere i filmati di altri telecamere posizionate in zona.