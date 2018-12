Irruzione lungo la via per Torre Chianca: ignoti in fuga anche con la canapa light

Colpo nella notte lungo la via per Torre Chianca, marina di Lecce, dove ignoti sono riusciti a introdursi in una abitazione adiacente a una masseria del posto riuscendo a fuggire con, anche, ingente quantitativo di canapa sativa.

È quanto accaduto nel cuore della notte appena trascorsa: il proprietario dell’appartamento in quei minuti non era ancora rincasato e così i malviventi hanno avuto gioco facile.

Si sono introdotti nell’abitazione e sono riusciti a fuggire con beni per svariate decine di migliaia di euro, una TV al plasma e persino decine di scatole contenenti capana sativa, ovvero cannabis senza il principio attivo tipico della marijuana (e per questo legalmente detenibile e vendibile). Poi la fuga.

Una volta fatta l’amara scoperta, il proprietario di casa ha subito allertato la Polizia: sul posto sono giunti anche alcuni agenti della Scientifica che ora indagano sull’accaduto.