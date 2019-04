Furto nella Cappella dell’ospedale “Vito Fazzi”, ladri via con le offerte per le candele di Padre Pio

Una notizia che si ha non poca difficoltà a dare, perché, riguarda innanzitutto un luogo sacro e poi, perché, questo si trova ubicato all’interno di un posto in cui, quotidianamente, si ha a che fare e combattere con la sofferenza.

Nuovo furto ai danni della cappella dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. I malviventi, infatti, si sono introdotti all’interno e hanno portato via la cassetta delle offerte per le candele di Padre Pio.

A darne notizia il cappellano Don Gianni Mattia: “Dopo il furto eseguito con maestria all’esterno, all’uscita del piano rialzato dell’Ospedale, ora è successo all’interno, nella cappella. Questa volta non hanno scardinato la cassetta delle offerte, ma hanno portato via tutta il contenitore delle donazioni per le candele di Padre Pio”, fa sapere il sacerdote.

“Lasciamo la cappella al reparto di Rianimazione aperta – prosegue – per dare la possibilità ai parenti dei degenti di sostare in preghiera, ma ora non possiamo più farlo e dovrà restare chiusa.

Ci sono altre due cassette: vicino Santa Rita e San Luigi. Spero lasceranno almeno quelle.

Mi chiedo: come hanno potuto nella notte smontare il contenitore e portarlo via? A noi sono rimaste le candele elettriche!!! Come sono potuti uscire dall’ospedale senza che nessuno potesse accorgersene?

Misteri della fede? Ops misteri del Fazzi!!!

Sono offerte – conclude Don Gianni – per il culto, per i poveri, per le bollette… pazienza e benedizione ai ladri… capita… ormai è di routine!!!”