Furto nell’ex Manifattura Tabacchi: ladri fuggono con 100 metri di cavi elettrici

Il coprifuoco e le limitazioni imposte dalla zona rossa scattata in tutta Italia nei giorni clou di festa non hanno fermato i ladri che, con la complicità del buio, hanno fatto visita all’ex Manifattura Tabacchi. Il colpo allo stabilimento che si affaccia su via Guido Dorso ha fruttato ai malviventi un bottino ancora da quantificare in denaro, ma sicuramente ingente visto che hanno portato via circa 100 metri di cavi elettrici di un impianto fotovoltaico installato sul posto.

L’allarme è scattato solo questo pomeriggio. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.00, quando in Questura è arrivata la chiamata del gestore dell’impianto. È stato lui ad accorgersi dell’accaduto: aveva notato un calo di potenza sulla rete e si era insospettito. Il sopralluogo quando si è recato sul posto ha fatto il resto. Una volta scattato l’allarme, sul luogo sono giunti gli uomini della sezione volanti. Presente anche il personale della scientifica che ha effettuato tutti i rilievi del caso alla ricerca di tracce lasciate dagli autori del furto.