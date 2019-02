Municipi ancora nel mirino, visitato nottetempo il Comune di Giurdignano

Accade sempre più spesso che i malviventi scelgano di “visitare” nottetempo i Municipi, obiettivi apparentemente insoliti e così diversi da banche, farmacie e distributori di benzina presi di mira quasi quotidianamente. Lo dimostra la cronaca locale. Dopo Caprarica, Porto Cesareo e Castro, solo per fare degli esempi, questa volta nel mirino è finito il Comune di Giurdignano, che si affaccia su via Roma.

Gli autori del gesto, ancora senza nome, hanno agito indisturbati. Si sono introdotti nella sede e hanno rubato quello che di ‘prezioso’ hanno trovato: alcuni computer. Niente soldi, invece, come pensavano. Mettere a soqquadro gli uffici alla ricerca di contanti non è servito a nulla. Una volta finito, sono fuggiti via senza lasciare tracce. Non prima di aver rubato tutte le telecamere installate nel Comune, forse per garantirsi l’anonimato.

Toccherà ora alle Forze dell’Ordine allertate una volta scoperto il furto fare luce sull’ennesimo episodio. Sul posto si sono precipitati gli uomini della Scientifica per un sopralluogo. Probabilmente, come accade in questi casi, si cercheranno indizi nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona o nelle possibili vie di fuga. Dal Palazzo di Città è facile raggiungere in pochissimo tempo la Maglie-Otranto. Non è poi così remota l’ipotesi che i ladri si siano dileguati utilizzando proprio la strada statale.