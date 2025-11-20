Furto all’Eurospin di Veglie, malviventi in fuga. Secondo colpo in una settimana

Notte movimentata a Veglie, dove, per la seconda volta in meno di sette giorni, il supermercato Eurospin di Via Bosco è finito nel mirino dei ladri. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 02:20 della nottata appena trascorsa, si è concluso con un’azione fulminea dei malviventi, disturbati dal tempestivo intervento della vigilanza privata e delle Forze dell’Ordine.

Non appena è scattato il sistema di allarme, due pattuglie dell’Istituto di vigilanza Velialpol sono giunte in Via Bosco in pochissimi minuti. Dal primo controllo esterno si è riscontrato che la porta d’ingresso era stata forzata e lasciata aperta. A questo punto, sono stati allertati i Carabinieri, che sono giunti e il proprietario dell’esercizio commerciale.

Il sopralluogo ha rilevato il furto di alcuni salumi, presumibilmente portati via in fretta e furia, interrotti dall’attivazione dell’impianto d’allarme e dalla presenza della vigilanza.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini. Utile alle investigazioni, potrebbe essere l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del supermercato.