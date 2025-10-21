“Banda della marmotta” ancora in azione, nel mirino bancomat a Presicce-Acquarica

Una violenta esplosione ha squarciato il cuore della notte a Presicce-Acquarica, portando ancora una volta l’ombra temuta della cosiddetta “Banda della marmotta” sul Salento. Precisamente alle 3:40, il boato ha svegliato di soprassalto i residenti di via Roma, dove è stato preso di mira lo sportello bancomat della Banca Sella.

La deflagrazione, particolarmente violenta, ha causato danni ingenti e strutturali alla facciata della filiale, che risulta completamente distrutta. Nonostante la rapidità e l’efficacia del colpo, i ladri sono riusciti a estrarre il contenitore del denaro e si sono dati alla fuga in pochi minuti, facendo perdere rapidamente le proprie tracce nell’oscurità.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e gli Artificieri del Comando Provinciale. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco per i rilievi tecnici, necessari a quantificare con esattezza l’entità dei danni e soprattutto l’ammontare del bottino.

Le indagini, coordinate dalle forze dell’ordine, si concentrano ora sulla ricostruzione della dinamica precisa del colpo e sull’identificazione degli autori. Utile alle investigazioni l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e dell’intera zona circostante, per raccogliere indizi utili.