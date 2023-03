Furto nella notte a Racale, nel mirino negozio di abbigliamento. Ladri via con capi firmati

Hanno utilizzato una Fiat Panda rubata a mo’ di ariete, sfondato la vetrina del negozio e una volta introdotti all’interno hanno fatto razzia di numerosi capi.

Furto nella notte in un negozio di Racale, a essere preso di mira l’esercizio commerciale “ModaSì” in Via Mazzini, specializzato nella vendita di abbigliamento firmato.

I malviventi, ripetiamo, hanno utilizzato un’auto rubata per sfondare la vetrina, sono entrati nel locale, hanno fatto incetta di numerosi abiti e accessori firmati, li hanno caricati su un’altra autovettura e sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione del posto e i colleghi del Nor – Sezione Radiomobile, della Compagnia di Casarano, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini.

L’azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di cui è dotato il negozio.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma ammonta a diverse migliaia di euro.