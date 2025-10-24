Furto con spaccata nel pieno centro di Lecce, nel mirino il negozio Lacoste in Via Trinchese

Un maxi furto è stato messo a segno nel cuore della notte a Lecce, ai danni del noto negozio di abbigliamento Lacoste, sito in via Trinchese 75, a pochi passi da Piazza Mazzini. Il colpo, eseguito con la tecnica della “spaccata“, è avvenuto poco dopo le 2.00.
Secondo una prima a ricostruzione, i malviventi hanno agito con rapidità. Per accedere al locale, hanno frantumato la vetrata della porta d’ingresso .
Una volta all’interno i ladri hanno fatto razzia di polo in esposizione posizionati sugli scaffali dell’esercizio commerciale.
Il danno economico è ancora in fase di quantificazione, ma dovrebbe essere piuttosto ingente data la tipologia della merce.
Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo per avviare le indagini. Utile alle investigazioni potrebbe rivelarsi l’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in via Trinchese e nelle aree limitrofe.