Lecce, furto al noto panificio ‘Boulangerie’. I malviventi forzano la cassaforte e rubano un ricco bottino

I malviventi hanno manomesso l’impianto di antifurto, sono entrati dentro il noto panificio leccese ‘Boulangerie‘ sito in Via Oberdan a Lecce e poi si sono diretti alla cassaforte, probabilmente sapendo di fare un bel bottino. E così è stato, perchè il furto è di quelli che vengono definiti maxi: ben 50mila euro stipati nel caveaux aziendale. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte, quando le norme anti-covid impongono il coprifuoco.

Amara sorpresa per i titolari che recatisi sul posto di lavoro nella mattina della domenica hanno constatato il gravissimo furto.

Ad essere forzata è stata una finestra che consente l’accesso nel locale. Evidentemente i malviventi sapevano dove recarsi per mettere le mani e dopo aver forzato la cassaforte e arraffato il bel bottino sono fuggiti via indistrubati.

Spetta ai Carabinieri attivare le indagini del caso, indagini che sono già partite. Se il sistema di videosorveglianza della Boulangerie è stato manomesso così non è stato per i servizi di videosicurezza dei negozi limitrofi. Si partirà proprio da quelle immagini e da eventuali altre testimonianza per risalrire agli autori del misfatto e restituire il maltolto agli imprendori salentini.