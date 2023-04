Sfondano la vetrata di una pizzeria, si introducono all’interno e fuggono via con i soldi

Quale strumento abbiano usato per infrangere la vetrata è ancora in fase di accertamento e non si esclude che possano aver utilizzato il coperchio di un tombino.

Ladri nella notte alla pizzeria “Big Food”, in Via Monteroni a Lecce. I malviventi, ripetiamo, dopo aver sfondato la vetrata di ingresso dell’esercizio commerciale, si sono introdotti all’interno e una volta raggiunto il registratore di cassa, hanno rubato il denaro contenente all’interno e alcune bottiglie di birra in un frigobar.

Il proprietario, scoperto quanto accaduto, ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce.

Gli uomini di “Viale Otranto”, hanno compiuto tutti i rilievi del caso, alla ricerca di qualche indizio che li possa collegare agli autori. Utile alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.