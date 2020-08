Forza le slot machine di una sala giochi di Novoli, ma non fa i conti con l’allarme. Arrestato 53enne del posto

Si era introdotto in una sala giochi di Novoli e dopo aver forzato 6 slot machine, da una di esse aveva rubato la somma in contanti di 173,00 euro.

Ma non aveva fatto i conti con l’allarme inserito nell’esercizio commerciale che ha allertato la centrale operativa dell’istituto di vigilanza che subito ha fatto convogliare sul posto i suoi uomini.

Lì erano giunti però anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile dipendente dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina impegnati in una operazione di controllo del territorio.

Non c’è stato nulla da fare per un 53enne di Novoli che è stato colto in flagranza di reato.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

La somma indebitamente rubata dalla slot machine forzata è stata restituita all’esercente.