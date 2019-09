Rubano due scooter a Lecce, li abbandonano in un quartiere di Brindisi e fuggono. È caccia agli autori

Compiono il furto di due scooter a Lecce, raggiungono Brindisi, ma una volta sul posto li abbandonano per l’improvviso arrivo dei Carabinieri.

È quanto avvenuto questo mattina, dove, presso il Quartiere Perrino, in via Adda, quando le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 7.00 di mattina, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi ha notato due persone sospette a bordo di due scooter in un vicolo del rione.

I militari insospettitisi per l’inusuale presenza hanno preso la decisione di sottoporli a controllo, alla loro vista i due, però, hanno abbandonato i ciclomotori e si sono dati alla fuga a piedi dileguandosi, in men che non si dica, tra i caseggiati.

Lasciati a terra accanto agli scooter sono stati ritrovati un casco, un giubbino, alcuni strumenti da scasso e due taniche vuote. Dagli accertamenti compiuti è emerso che i mezzi a due ruote, ripetiamo, sono provento di furto commesso nel corso della notte a Lecce, dall’interno di un cortile condominiale.

Dopo le formalità di rito i motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari che nel frattempo hanno formalizzato denuncia di furto.