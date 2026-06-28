Un furto con modalità da professionisti è stato messo a segno nella serata di ieri a Lecce, ai danni della prima cittadina Adriana Poli Bortone. I ladri hanno svaligiato la villa in cui la sindaca risiede con la sua famiglia, situata nel quartiere Rudiae, alla periferia residenziale della città.

Al momento del colpo l’abitazione era vuota. A fare l’amara scoperta è stata la stessa sindaca al suo rientro in tarda serata, trovandosi di fronte ai segni del passaggio dei malviventi.

Il piano della banda: telecamere disattivate

Stando alle prime ricostruzioni, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti che ha pianificato il colpo nei minimi dettagli. Prima di fare irruzione all’interno della villa, i malviventi sono riusciti a manomettere gli hard disk del sistema di videosorveglianza, neutralizzando così le telecamere che avrebbero potuto riprenderli e identificarli.

Una volta dentro, i ladri hanno agito indisturbati. Il bottino complessivo è ancora in corso di quantificazione, ma dalle prime informazioni include argenteria di valore; gioielli di famiglia e monili in oro

Non si esclude che la banda avesse monitorato attentamente i movimenti e gli impegni istituzionali della sindaca per colpire a colpo sicuro.

Indagini in corso

Sul caso stanno indagando a ritmo serrato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno effettuato un primo sopralluogo tecnico ieri sera subito dopo la segnalazione e sono tornati sul posto questa mattina per cercare tracce, impronte digit