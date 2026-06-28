Momenti di puro terrore nel Salento. Un grave episodio di cronaca ha scosso la comunità di Aradeo, dove a mezzogiorno si è consumato un vero e proprio agguato. Un professionista del posto di 69 anni, ex direttore di una società finanziaria, è rimasto ferito al braccio da alcuni colpi di arma da fuoco. A premere il grilletto sarebbe stato uno ‘sconosciuto’ in sella ad una moto insieme ad un complice.

La dinamica della sparatoria in via Togliatti

Erano circa le 12:00 quando l’uomo si trovava a bordo della sua auto, intento a percorrere la strada che da via Togliatti conduce a via Neviano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto sarebbe stata affiancata da una motocicletta con a bordo due persone. Impossibile, stando al racconto, dire altri dettagli visto che il volto era interamente coperto e nascosto dai caschi.

Senza esitare, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola contro il veicolo. Dopo aver aperto il fuoco, i due sarebbero fuggiti a tutta velocità, riuscendo a far perdere le proprie tracce. I proiettili hanno raggiunto il 69enne al braccio e a una mano.

Soccorso dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi e la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso: si cercano i due

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Aradeo, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sul movente del tentato omicidio.

I militari dell’Arma hanno eseguito tutti i rilievi scientifici sul posto, con l’acquisizione dei filmati diu eventuali telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.

Al momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Nessuna pista viene esclusa dagli investigatori che, già nelle prossime ore, ascolteranno la vittima in ospedale per raccogliere elementi utili a ricostruire il contesto in cui è maturato il violento agguato.