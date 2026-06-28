Un’altra gravissima tragedia scuote nuovamente le strade del Salento. Questa volta il dramma si è consumato nel comune di Copertino, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita nella notte a causa di un terribile incidente stradale.

Il sinistro si è verificato intorno all’una di notte lungo via Raffaello Sanzio. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo rovinosamente sull’asfalto proprio all’altezza di una rotatoria.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

A lanciare immediatamente l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che si sono trovati davanti alla drammatica scena. Nel giro di pochi minuti, sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118.

Oltre al personale medico, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.