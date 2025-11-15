Furto sventato all’Eurospin di Veglie, l’allarme e il pronto intervento delle guardie giurate mettono in fuga i ladri

Un tentativo di furto notturno è stato sventato presso il supermercato Eurospin di Veglie, situato in Via Bosco, grazie alla combinazione di un efficiente sistema di allarme e del tempestivo intervento delle pattuglie della Velialpol. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 novembre.

Intorno alle ore 00:45 circa, la Centrale Operativa dell’istituto di vigilanza, ha ricevuto la segnalazione di allarme proveniente dal punto vendita, quindi, la pattuglia di zona è stata prontamente allertata e si è recata sul posto in pochi minuti. Da un primo controllo esterno, il personale di vigilanza ha notato elementi alcuni fili che penzolavano all’interno dello stabile, a questo punto la Centrale Operativa ha inviato immediatamente una seconda pattuglia in supporto e ha provveduto ad avvisare il proprietario del supermercato. All’arrivo del titolare, un controllo ha portato alla scoperta di impronte sul retro dello stabile, confermando il tentativo di intrusione.

A questo punto, sono stati allertati i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno avviato il sopralluogo interno, dove, ignoti sono riusciti a introdursi nella struttura dal retro, forzando e rompendo una grata ed entrando attraverso una finestra, una volta all’interno, hanno tentato di neutralizzare il sistema di sicurezza, staccando ben cinque sensori infrarossi dell’impianto di allarme.

Nonostante l’azione furtiva, i malviventi non sono riusciti a compiere il furto. L’attivazione dell’impianto d’allarme e il tempestivo arrivo della pattuglia di vigilanza privata li ha costretti a una fuga a mani vuote.