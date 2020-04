Galatina, incidente nei pressi della Colacem: due feriti lievi, coinvolto camion della Monteco

Poteva avere risvolti molto più gravi l’incidente che si è verificato in mattinata sul rondò che regolamenta l’incrocio tra le strade provinciali Galatina-Corigliano e Sogliano-Soleto, nei pressi dello stabilimento Colacem.

Coinvolto un compattatore della nettezza urbana della ditta Monteco di Galatina, ribaltatosi su un fianco dopo aver impattato un’auto Peugeot. A causare l’incidente, stando ai primi rilievi, una mancata precedenza. Feriti in modo lieve i conducenti dei mezzi, l’operatore della ditta e la donna alla guida dell’auto, trasportati da un’ambulanza di Galatina presso il pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano.

Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Soleto guidati dal tenente Gaetano Congedo, intervenuti per i rilievi del caso e per far defluire il traffico causato dal sinistro.