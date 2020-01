Gestione illecita di rifiuti speciali: scattano sequestro e denuncia

Sotto sequestro un terreno e materiale di scarto stradale. E’ l’esito dell’operazione conclusa poche ore fa dai Carabinieri della Forestale di Lecce e condotta nel territorio del capoluogo salentino.

Un uomo, per questo, è stato anche deferito in stato di libertà poichè ritenuto responsabile dei reati di gestione illecita di rifiuti speciali, oltre ad essere sospettato di interventi eseguiti in assenza di autorizzazioni paesaggistica e deturpamento di bellezze naturali.

In particolare, i militari del Reparto Forestale, durante un controllo all’interno di un area camper, hanno scoperto un’area che nel tempo era diventata zona di deposito di rifiuti speciali provenienti per la gran parte da operazioni di scavi stradali, depositati in maniera tale da poter essere utilizzati come sottofondo per la realizzazione di una strada/pista, in parte già esistente all’interno dell’area.

Una volta scoperto il tutto, ai militari non è rimasto altro che procedere al sequestro del terreno e dei rifiuti illecitamente scaricati.