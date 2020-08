Operata d’urgenza per una cisti in testa, la piccola Giorgia è in rianimazione

LDopo il trapianto multi organo, le complicazioni “previste” per chi subisce un intervento così delicato a 11 anni e quelle “inaspettate” che avevano costretto la piccola Giorgia a tornare in Ospedale con la sua mamma più volte in questi mesi, sembrava essere arrivato un meritato periodo “sereno” per queste due guerriere che tante ne hanno passate. I video condivisi sulla pagina Facebook avevano in qualche modo tranquillizzato gli amici della stellina di Berdon che hanno sempre fatto il tifo e abbracciato questa famiglia salentina nei momenti più bui, di difficoltà. Certo, spenta la telecamera del cellulare e chiusi i social, restavano i problemi. E le paure che mamma Elisa cercava di affrontare per fare coraggio alla sua speciale figlia. Poche ore fa, il diario di bordo è stato aggiornato con un post che nessuno si aspettava: Giorgia era stata ricoverata e sarebbe stata operata d’urgenza per una cisti in testa.

«Una risonanza ha evidenziato una cisti in testa. Entro pochissime ore opereranno. Come avrò notizie aggiornerò. Nel frattempo pregate, se credete. Abbiate pazienza se non scriveremo altro nelle prossime ore… voi pregate» si legge. Inutile dire che sono stati tanti i messaggi di chi in questi anni ha imparato a conoscere la bambina che fin da piccola lotta contro una malattia rara che le ha impedito di mangiare.

Poche ore dopo l’altro aggiornando, una piccola speranza in più: «L’intervento è andato bene. Si era formata una cisti nel lobo frontale. Ora bisognerà aspettare qualche giorno per conoscerne la natura. Sono ricoverate in rianimazione, riposano entrambe fra 1000 altri problemi» è scritto.

Forza Giorgia, come sempre il Salento è accanto a te anche in questa battaglia.