Giovane ricoverato in ospedale, con gravi ferite al volto: mistero a Cutrofiano. Indagano i carabinieri

È mistero sulla dinamica del ferimento di un ragazzo, con precedenti penali, ricoverato in ospedale con gravi lesioni al volto. I fatti si sono verificati nella giornata di di ieri, verso le 10 di sera, in via Vittorio Emanuele, a Cutrofiano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, dopo una segnalazione, ed il giovane che ha dichiarato di essere inciampato per strada, procurandosi così le ferite, è stato trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e si trova in prognosi riservata. Rischia di perdere la funzionalità di un occhio, ma non è in pericolo di vita.

Le lesioni riscontrate dai medici sono apparse subito gravi, ma riconducibili ad un’aggressione, piuttosto che ad una caduta accidentale.

Saranno le indagini affidate ai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Gallipoli a far luce sull’accaduto ed a verificare se il giovane possa essere stato aggredito da qualcuno. Un aiuto potrebbe venire, già nelle prossime ore, dai filmati delle telecamere della zona.