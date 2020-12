Uno consegna la cocaina che aveva addosso, l’altro sorpreso con l’eroina in auto: due giovani nei guai

Quando è stato fermato a Otranto dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Maglie, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, ha consegnato spontaneamente agli uomini in divisa un involucro che nascondeva addosso. Impacchettati nella confezione c’erano più di 15 grammi di cocaina (solida), 15,7 grammi per la precisione, probabilmente destinata allo spaccio. È stato durante la perquisizione personale che per un 30enne di Galatina, D.P. le sue iniziali, sono cominciati i guai. Il giovane è stato deferito in stato di libertà il giorno della Vigilia di Natale, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

Deferito in stato di libertà dai militari del Norm della compagnia di Maglie anche un 39enne di Scorrano. Fermato in auto nel cuore della notte – le lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’una e un quarto – è scattato il controllo. La perquisizione personale e veicolare ha permesso agli uomini dell’Arma di trovare un involucro, contenente un grammo di cocaina e un altro pacchetto con un pezzo solido di eroina del peso di 7.35 grammi. Anche in questo caso la sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, era probabilmente destinata alla cessione a terzi.

Non solo, il 39enne è stato deferito anche per aver violato l’ex art.187 comma 8 del Codice della Strada e contravvenzionato ai sensi dell’art.218, comma 6 perché si era messo al volante nonostante avesse la patente sospesa dal 27 ottobre. Il veicolo non è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché di proprietà di terzi.