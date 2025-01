Dopo 22 anni, il Giro d’Italia fa tappa a Lecce

Si muove la macchina organizzativa per accogliere nel mese di maggio la tappa del Giro d’italia che l’ultima volta fu presente nel capoluogo salentino 22 anni fa.

Il sindaco Adriana Poli Bortone ha partecipato, ieri, nell’Auditorum della musica, a Roma, alla presentazione nazionale del grande evento ciclistico.

‘E’ stato per noi un pregio partecipare ad una manifestazione di questa portata – dice il sindaco – Il Giro d’Italia mancava da Lecce dal lontano 2003 e dopo 22 anni siamo riusciti a riportarlo da noi grazie anche all’impegno di Salvatore Bianco, ex presidente regionale della Federazione ciclistica e poi presidente emerito, il quale proprio nel 2003 ricopriva il ruolo di assessore allo Sport di Palazzo Carafa.

Il suo lavoro ci consentì di avere a Lecce questa prestigiosa manifestazione sportiva, alla quale all’epoca partecipò anche Marco Pantani.

E’ un progetto al quale stiamo lavorando da qualche mese, curando contatti continui con tutti i dirigenti della Federazione nazionale. E’ un impegno notevole da parte dell’amministrazione comunale, che ha previsto un investimento di duecentomila euro, risorse che saranno agevolmente ricompensate dagli effetti economici e turistici che produrrà l’evento, benefici che ricadranno non soltanto sulla città, ma sulla provincia e sull’intera regione.

Il Giro d’Italia, infatti – evidenzia Adriana Poli Bortone – vedrà coinvolti 200 paesi e 800 milioni di persone, una partecipazione straordinaria che rappresenterà per la città di Lecce una vetrina mondiale. Indubbiamente, come ho detto, non mancheranno innegabili vantaggi anche sul piano turistico. Peraltro, a partire dal 13 maggio, data della tappa, sono organizziate in città per 4 giorni una serie di manifestazioni nelle due piazze principali, ma non soltanto.

Abbiamo stimato una presenza di 2500 persone della carovana del Giro. Presto forniremo tutti i dettagli del caso – aggiunge il sindaco. L’onore di ospitare una tappa ci impone di essere presenti e pronti, come città, per affrontare gli impegni ed i lavori che ci sono stati richiesti per dare accoglienza a questa importante manifestazione. Naturalmente, è il mio caldo appello, auspichiamo il supporto di tutte le altre istituzioni, a partire dalla Provincia e dalla Regione, il cui presidente ha già dimostrato la dovuta sensibilità avendo percepito la la valenza dell’evento. Ovviamente contiamo anche sulla collaborazione dei privati, che sarà di particolare importanza per dimostrare quanto un evento del genere possa generare interesse, promozione del territorio ed effetti economici.

E’ evidente che saranno presenti tutti quanti i più importanti nomi del ciclismo mondiale ed abbiamo costituito un Comitato tecnico presiduto da Salvatore Bianco, che seguirà quotidianamente l’intera fase preparatoria’.

La tappa leccese si svolgerà lungo 12 chilometri. L’arrivo è previsto in viale Calasso, di fronte alle mura urbiche, tra Porta Napoli e l’ingresso in città.