Scivola sugli scogli e si ferisce, 70enne di Gallipoli tratto in salvo dalla Guardia Costiera

Nel tardo pomeriggio di ieri un 70enne gallipolino è stato tratto in salvo a seguito di una caduta sugli scogli prossimi alla darsena San Leonardo di Gallipoli.

A recuperarlo via mare sono stati i militari della Guardia Costiera di Gallipoli con il nuovo battello, il GC B124, in seguito ad una segnalazione giunta sul numero di emergenza in mare 1530.

Constatata l’impossibilità di salvare l’uomo via terra a causa percorso difficoltoso, la sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli, su parere del medico del servizio 118 e del personale dei Vigili del Fuoco intervenuti via terra, ha coordinato le attività in mare al fine di trarlo in salvo.

Gli uomini della Guardia costiera insieme ai sanitari del 118 e i Caschi Rossi, dopo averlo immobilizzato in sicurezza per il trasporto, lo hanno imbarcato sul GC B124 e trasferito via mare verso il punto di approdo più agevole, dove è stato affidato al personale sanitario.